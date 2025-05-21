交通運輸部安排推進交能融合發展

中評社北京5月21日電／據新華社報導，日前，交通運輸部等十部門聯合發布《關於推動交通運輸與能源融合發展的指導意見》。20日，交通運輸部舉行專題新聞發布會，回應社會關注的熱點。



當前，交通運輸與能源融合發展做得怎麼樣？交通運輸部新聞發言人李穎列出這樣一組數據：全國交通基礎設施已建風、光等清潔能源裝機容量超過89萬千瓦，累計建成充電樁3.5萬個，充電停車位約5.1萬個，新能源城市公交車占比達到77.6%，已建和在建清潔能源船舶超過430艘，全國鐵路電氣化率達到75.3%……



“交通運輸部高度重視交通與能源融合發展，推動建設了一批交能融合項目，持續完善交通運輸清潔能源供應體系。”李穎說，立足當前交能融合發展實際，推動交能融合發展取得實效，首先要加強規劃協同。



“推動交通與能源基礎設施規劃銜接互動，開展公路水路充（換）電站設施網絡規劃，加強與電網規劃的協同布局，提升清潔能源就地保障水平。”李穎說，同時，指導地方開展交能融合規劃研究工作，明確基礎設施沿線新能源、清潔能源的開發利用規模、建設時序和網絡布局。



實施交通基礎設施“啟曜”行動和“乘風”行動，實施運輸裝備低碳轉型發展行動，實施充（換）電基礎設施布局成網行動，實施交通運輸綠色燃料供應提速行動等系列專項行動……李穎說，要加強政策協同，推動交通基礎設施清潔能源項目參與電力市場交易，研究交通基礎設施路域範圍內綠電直連政策。



拓展加深應用場景，對推動交能融合發展具有重要意義。李穎表示，要充分利用公路沿線服務區、收費站、養護工區、監控中心等周邊土地，推進清潔能源就近就地開發利用；加快建設一批（近）零碳樞紐、港口等；加強充（換）電等補能設施建設；加快公路沿線大功率充電基礎設施建設，打造一批雙向充放電設施智能化改造項目。



純電動汽車成為新銷售車輛主流，新能源營運重卡規模化應用……根據指導意見，到2035年，我國將推動交通運輸和新型能源體系全面融合互動。



李穎表示，要持續推進新能源車輛在城市公交、出租、郵政快遞、城市配送、港口、機場等領域應用，推動新能源重型貨車（卡車）規模化應用。