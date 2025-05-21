大阪世博會場現大量飛蟲令遊客困擾　當局滅蟲

中評社香港5月21日電／日本大阪世博會會場近日出現大量飛蟲，日本國際博覽會協會表示，已採取措施滅蟲。



香港電台報導，社交媒體上廣泛流傳大量飛蟲席捲大阪世博會會場的視像片段和圖片。有日本遊客在社交平台表示，下雨過後，會場有大量蟲子趴在柱子和牆壁上，有女遊客驚恐叫喊。



驅蟲專家表示，飛蟲是搖蚊，成蟲後不會吸血，只能以淨化水池等措施預防。國際博覽會協會副事務總長高科淳確認會場的水上表演區域等地，出現大量飛蟲，已設置滅蟲燈、噴射殺蟲劑等措施，並與專業人士探討進一步滅蟲方法。