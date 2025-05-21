【
大
中
小
】 【
打 印
】
大阪世博會場現大量飛蟲令遊客困擾 當局滅蟲
http://www.CRNTT.com
2025-05-21 16:27:41
中評社香港5月21日電／日本大阪世博會會場近日出現大量飛蟲，日本國際博覽會協會表示，已採取措施滅蟲。
香港電台報導，社交媒體上廣泛流傳大量飛蟲席捲大阪世博會會場的視像片段和圖片。有日本遊客在社交平台表示，下雨過後，會場有大量蟲子趴在柱子和牆壁上，有女遊客驚恐叫喊。
驅蟲專家表示，飛蟲是搖蚊，成蟲後不會吸血，只能以淨化水池等措施預防。國際博覽會協會副事務總長高科淳確認會場的水上表演區域等地，出現大量飛蟲，已設置滅蟲燈、噴射殺蟲劑等措施，並與專業人士探討進一步滅蟲方法。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
大阪世博會：中國館是一座令人感動的場館
(2025-04-24 12:57:31)
中國館驚艶亮相大阪世博會
(2025-04-22 16:33:11)
大阪世博會中國館：綠色發展的中國樣本
(2025-04-19 11:45:00)
大阪世博會中國館開館
(2025-04-14 10:50:48)
大阪世博會中國館開館 展品包括月球土壤樣本
(2025-04-13 16:11:40)
大阪世博會中國館展陳準備就緒
(2025-04-08 09:57:22)
日本大阪世博會中國館標誌和吉祥物發布
(2025-03-01 11:35:49)
大阪世博會中國館標誌和吉祥物公布
(2025-02-28 18:35:42)
日本經濟安全保障擔當相提議世博會延期舉行
(2024-01-28 17:43:39)
大阪世博“去台” 蘇貞昌否認日本不挺台
(2022-11-04 12:53:54)