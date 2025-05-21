外資企業借國際展會深耕中國市場

中評社北京5月21日電／據新華社報導，在第三十四屆哈爾濱國際經濟貿易洽談會（以下簡稱哈洽會）中的日本北海道展位前，遊客紛紛在這駐足，被這裡現場製作的飯團和各種特色食品吸引。



“今年北海道共有14家企業帶來36種商品參展，其中的12家和34種商品是第一次亮相哈洽會。”專程來到現場的北海道副知事加納孝之說，希望能借這次展會找到更多採購商，將北海道的特色產品推向中國各地。



17日至21日，以“共建向北開放新高地，共享振興發展新機遇”為主題的第三十四屆哈洽會在黑龍江省哈爾濱市舉行，吸引來自美國、日本、瑞士等38個國家和地區及中國23個省區市的1500餘家企業報名參展。



展會期間，不少外國官員及外資企業代表看好黑龍江省及中國的投資機遇，決心持續加碼中國市場，共享發展紅利。



“我們早在1999年就於哈爾濱設立第一家工廠，並在2013年成立了農業機械產品開發和研究中心。在過去的十年裡，我們持續在黑龍江投資約10億元人民幣加強智能製造，如今大量農機新產品已經推向了整個中國市場。”凱斯紐荷蘭亞太區研發與產品管理副總裁喬納森·波爾斯說。



波爾斯介紹，凱斯紐荷蘭工業集團作為世界領先的機械設備與服務提供商，在全球擁有數十家加工廠和研發中心，主要產品包括各種農用及工程機械。



他表示，黑龍江是玉米等糧食作物主產區，未來五年集團計劃在黑龍江省進一步加大投資力度，推動關鍵部件的本地化、高性能大型聯合收割機研發及擴大哈爾濱工廠產品出口，助力黑龍江農業高質量發展。



對雀巢大中華區高級副總裁曹敬衡來說，黑龍江省“以開放求振興”的發展理念為外資企業深耕中國市場帶來了充足信心。

