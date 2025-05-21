黎巴嫩國家重建道阻且長

中評社北京5月21日電／據新華社報導，黎巴嫩首都貝魯特曾有“中東小巴黎”之稱，象徵著昔日的繁榮。如今，黎巴嫩正面臨自內戰（1975年至1990年）以來最為嚴峻的挑戰。長達一年多的以色列與黎巴嫩真主黨衝突雖於2024年11月達成停火協議，但戰爭的創傷與經濟危機的陰影依然籠罩著這個國家。



廢墟中的掙扎



在黎巴嫩南部飽受戰爭蹂躪的城鎮，廢品回收經濟正在興起。廢品經銷商的卡車在狹窄的街道上穿梭，工人們在廢墟中尋找金屬、塑料和破舊電器等有價值的物品。沙巴阿鎮廢品經銷商薩梅爾·赫邁丹說：“到處都是瓦礫，人們需要錢，賣廢品可以幫助他們賺點錢。”



在黎巴嫩東部邊境地區，人道主義組織正在加大努力，為返鄉者提供基本生活必需品。志願者哈桑·法基赫說：“我們分發食品包，裡面有油、穀物和罐頭等必需品，但供不應求。”



黎巴嫩金融專家馬哈森·穆塞爾說：“政府缺乏價格控制，加上商人發國難財的貪婪使情況更加惡化，自2018年以來，食品價格已經上漲了65倍。”



阿利薩爾·優尼斯是黎巴嫩一名年輕的售貨員。隨著通貨膨脹加劇，目前1美元兌換89000黎巴嫩鎊，她的購物習慣也完全改變：“幾年前，當美元匯率為1美元兌換1500黎巴嫩鎊時，我可以不假思索地把購物車塞滿。但現在，我不得不重新考慮我買的每件物品。”



2024年11月26日，以色列和黎巴嫩在美國和法國的調解下達成停戰協定，中止了以色列和真主黨之間長達14個月的戰爭。按照黎巴嫩官方說法，自以色列軍隊從黎巴嫩南部撤離以及黎巴嫩政府軍在黎南部地區部署後，黎南部37個邊境村莊的11.3萬名居民中，衹有約15%已經返回家園。



沙巴阿鎮30歲的居民哈桑·哈提蔔說：“衹有少數幾個家庭回來了。大多數人都在等待事態的發展，或者乾脆尋找機會離開這個國家。”

