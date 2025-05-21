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俄羅斯總統普京到庫爾斯克州視察
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2025-05-21 17:20:03
中評社北京5月21日電／據新華社報導、俄羅斯克里姆林宮網站21日消息，俄總統普京20日到庫爾斯克州視察。
視察期間，普京會見了庫爾斯克州代理州長欣施泰因及志願組織代表。
在庫爾恰托夫市，普京與庫爾斯克州各級政府負責人舉行會晤。此外，他還參觀了正在建設的庫爾斯克二號核電站。
據報導，這是自4月26日俄方宣布收復庫爾斯克州以來普京首次到訪該州。
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