中國動漫節設香港館 30間本地企業參展

記者會現場（中評社 段曉魯） 中評社香港5月22日電（記者 段曉魯）香港數碼娛樂協會昨日上午舉行第21屆中國國際動漫節香港館記者招待會，邀請到香港數碼娛樂協會主席彭子傑、香港動漫畫聯會副會長溫紹倫、香港玩具廠商會會長柯曉泉、創意創業會會長莊詠琳、香港遊戲創作協會會長機構代表施德利、HK3C創意品牌玩具總會副會長曾文浩、香港動畫業及文化協會秘書長盧子英、數碼港數碼娛樂組主管梁德明，以及30間參展的本地動漫、遊戲、潮玩及相關產業企業的代表出席。



近年數碼科技、數字化、去中心化技術、人工智能等各種技術的發展，為文化藝術和創意產業的創作、推廣、體驗和交易帶來重大革新。由漫畫、動畫及遊戲業組成的本地數碼娛樂業受惠於日新月異的數碼科技，近年發展迅速，在15年間躍升至香港最大創意界別（以增加價值計）。



為推動香港數碼娛樂產業在內地的發展，去年在文化體育及旅遊局文創產業發展處的資助下，協會成功在中國國際動漫節及中國國際影視動漫版權保護和貿易博覽會，首次以“潮遊動漫”為主題設立香港館，合共帶領50間企業到現場展示，舉辦十多場現場活動，吸引超過10000人次參觀。今年，協會繼續舉辦有意義的活動以支援業界，推出“潮遊動漫”中國內地推廣計劃2025，將分別於杭州及廣州的國家級展覽項目設立香港館，帶領香港展團走訪當地數碼娛樂企業，促進包括動漫、遊戲、潮玩及相關產業等兩地產業的交流和合作。



香港數碼娛樂協會主席彭子傑表示，去年我們首次於中國國際動漫節和中國國際影視動漫版權保護和貿易博覽會上設立香港館大獲好評，我們今年再接再厲，希望持續輸出本地數碼娛樂業界的實力及才華，促進與內地產業交流和合作，開拓更多商機。