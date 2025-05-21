港股升146點　寧德時代再升逾10%

中評社香港5月21日電／港股反覆靠穩，恒指午後一度升近240點，高見23917點，收市報23827點，升146點，升幅0.62%。成交額約2163億元。



香港電台報導，重磅股港交所升逾3%，滙控及友邦跌0.3%及逾1%。昨日上市的寧德時代升逾10%。汽車股普遍向上，比亞迪股份創新高，連同理想汽車都升約4%。



科技指數報5342點，升幅0.51%。



金價升穿每盎司3300美元，黃金相關股份上升，紫金礦業升近8%，是表現最好恒指成份股，山東黃金及招金礦業亦升7%至近8%。