日農相因“從不買米”發言被撤換

江藤拓 中評社香港5月21日電／共同社報道，日本首相石破茂21日撤換了發表“從不買米”言論的農相江藤拓（64歲，眾院宮崎2區）。江藤就自身發言引發混亂承擔責任，向石破提交閣僚辭呈並被受理。石破決定讓自民黨前選舉對策委員長小泉進次郎（44歲，眾院神奈川11區）接替江藤出任農相。出於對影響夏季參院選舉的擔憂，石破轉變了讓江藤繼續擔任農相的方針。這是去年10月石破內閣成立後，除了眾院選舉中落選等導致的換人外首次有閣僚辭職並被撤換，對執政將造成打擊。在野黨準備加大追究力度。



石破就撤換農相一事在官邸向媒體表示：“這完全是掌握任命權的我的責任。無論受到怎樣的批評，我都會接受。”提交辭呈後江藤在官邸向媒體表示，“在國民因米價高漲非常困苦的情況下，作為主管大臣發表了極其不恰當的言論。想再次表示由衷的歉意。”他就提交辭呈的原因解釋稱：“要降低米價，國民的信任不可或缺。我認為如果損害了信任，從一線撤出是一件好事。”



小泉知名度較高，在擔任黨農林小組組長時有過參與農協改革的經驗。石破可能期待他發揮本領平抑高企的米價。



立憲民主黨等五個在野黨20日在國會內召開國對委員長會談，要求撤換江藤，並確認若21日下午黨首辯論開始前無具體動作，則考慮提出針對農相的不信任決議案。隨著6月的東京都議會選舉和夏季的參院選舉日漸臨近，危機感在執政黨內蔓延。



石破在20日的眾院全體會議上表示“這是對消費者和生產者雙方都欠考慮，極不恰當的發言。掌握任命權的人是我，對此我深表歉意”，但他當時否認將撤換江藤。



江藤18日在佐賀市發表演講，就價格持續高漲的大米表示“我從沒買過。支持者們送了很多，在我家的食品庫裡，多到可以出售”。



江藤8次當選議員，2019年在安倍內閣首次入閣擔任農相。因去年眾院選舉中時任農相小里泰弘落選而再度出任。其父為已故前總務廳長官江藤隆美。