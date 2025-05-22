陳韋迪：積極避戰　追求兩岸和平

陳韋迪 中評社台北5月22日電（作者 陳韋迪）賴政府升溫兩岸緊張，營造台灣瀕臨大陸吞併的劍拔弩張危機，這在美中兩強對峙背景中，或謂具有煽動力；當前是中美關係、兩岸關係近30年來最差的時刻，兩強拚鬥，台灣身處於暴風圈的核心，完全沒有樂觀的本錢；鼓戰者誅、引戰者侯，執政者一味備戰卻不思避戰，自縛於意識形態，傷害台灣人民利益。



今年兩岸關係不僅看不到春暖花開，台海危機與台灣內部撕裂危機更將被一步步推高。



中美關稅戰對峙 ，台灣地位更險峻，兩岸危機四伏，眞正台海危機來了⋯賴政府還未走到宣布“台獨”，就先想把人民推向戰火邊緣，這是賴為權位孤注一擲的心態。



但是，台灣年輕人會想為無能的執政者去打仗嗎？兩岸只有一水之隔，大陸無預警發動第一擊必將排山倒海，台灣只有幾分鐘緊急應變時間，台灣是否擁有相當於以色列的最先進防衛系統與驍勇善戰的軍隊，能有效抗拒攻勢？絕大多數軍事權威人士都持否定看法。



未來兩岸間的鬥法、對撞只會加劇，兩岸民間過去堆疊的善意恐將化為烏有，兩岸關係走至這般，台灣若回到過去與大陸軍事或準軍事對抗的年代，將是重大災難。



雖然！中東戰亂與台海情勢背景不同，不宜類比，但戰爭本質不變，台海一旦有事帶來的將是災難性後果，民進黨政府拒絕面對現實，台灣將難以擺脫戰爭威脅的陰影。



因為戰爭必然帶來災難與毀滅，完全依賴美國保護傘已成為台灣“安全”的變數，唯有透過溝通對話降低衝突風險，避免戰爭才是符合台灣人民福祉、維護台海和平的唯一道路。



如果強權政治勢力，持續誤判將萬劫不復！覺醒時刻已到，因為俄烏、中東戰爭啟示，將是台灣的一面明鏡，歷史殷鑑全球戰爭的悲慘與哀悼歷歷在目，執政者應引以為鑒才是真正愛台灣，賴政府該走的只有一條路，積極追求兩岸和平，避免台灣陷入深淵之中，才是人民之福也。



（作者：陳韋迪，台灣財團法人中華民族發展基金會 副董事長）

