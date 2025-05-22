5月21日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京5月22日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧21日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



應厄瓜多爾共和國總統諾沃亞邀請，國家主席習近平特使、教育部部長懷進鵬將赴厄瓜多爾首都基多出席於5月24日舉行的厄瓜多爾總統諾沃亞就職儀式。



中共中央政治局委員、外交部長王毅將於5月28日至29日在福建省廈門市主持召開第三次中國—太平洋島國外長會。基里巴斯總統兼外長馬茂、紐埃總理兼外長塔格拉吉、湯加王儲兼外交大臣圖普托阿、瑙魯外長安格明、密克羅尼西亞聯邦外長羅伯特、所羅門群島外長阿格瓦卡、瓦努阿圖外長阿蒂、巴布亞新幾內亞外長特卡琴科、庫克群島外長艾利卡納、斐濟外交部協理部長兼議會副議長奎里奎里塔布阿、薩摩亞政府代表馬里納大使等11個同中國建交的島國外長或代表，以及太平洋島國論壇副秘書長納亞西將應邀參會。



總台央視記者：中方剛剛發布了王毅外長將主持召開第三次中國—太平洋島國外長會的消息。能否請你進一步介紹有關情況？



毛寧：中國同太平洋島國是相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴，近年來雙方友好合作關係不斷深化和發展。這是第三次召開中國—太平洋島國外長會，也是首次在華線下舉辦。與會各方將就中國同太平洋島國全方位交流合作以及共同關心的國際地區問題深入交換意見。中方高度重視同太平洋島國關係，期待通過此次外長會，積極落實雙方領導人的重要共識，加強團結協作，共謀發展繁榮，攜手構建更加緊密的中國—太平洋島國命運共同體。



塔斯社記者：歐盟和英國20日分別宣布對俄羅斯實施新一輪制裁，重點針對俄羅斯能源、軍事和金融等領域。這次中國和阿聯酋公司也被列入制裁名單。請問外交部對此有何評論？歐盟的這種作法是否能促進俄烏和談？