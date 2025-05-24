紀欣：許歷農哲人其萎　風範長存！

1992年“退輔會”主委許歷農在北二高工區看望榮民弟兄 中評社台北5月24日（作者 紀欣）5月4日清晨，許歷農老爹離世噩耗傳出後，台灣媒體大幅報導了他的生平大事，諸如他生於1919年，1937年高中畢業進入陸軍軍官學校第16期，畢業後參加過抗日戰爭，後經舟山群島撤到台灣，歷任師長、政戰學校校長、陸軍官校校長、六軍團司令、金防部司令、“國防部”總政戰部主任等職；退役後轉任“退輔會”主委。



媒體也提到，老爹最後兩項職務都是擔任蔣經國先生的“救火隊”：1983年5月老爹取代了長期掌握政戰系統的王昇，成為“總政治作戰部”主任；1987年11月9日老兵包圍“行政院”後，老爹迅速取代了張國英成為“退輔會”主委，協助老兵返鄉探親，開啟兩岸交流，大幅改善孤寒老兵的生活問題。另由於老爹享嵩壽，不少報導著墨於他晚年如何養生、打電腦撰文等生活點滴。本文則旨在介紹他人生最後三分之一所從事的統一大業，並向這一位“文武合一的典範”“統派的精神領袖”再次致上最崇高的敬意。



1993-2018反獨促統工作



一、公開斥責李登輝、退出國民黨。老爹自1988年被遴選為國民黨中常委，1993年又出任“總統府國策顧問”，有很多機會近距離觀察李登輝。老爹發現李登輝經常接見海外“台獨”分子，並在他們面前說：“獨立只能做不能說，統一只能說不能做”；李又提出“廢教、廢考三民主義”；李一再縱容民進黨搞“台獨”，還居然說：“民進黨像小嬰孩，我們要給他一點奶水，讓他長大。”



在認清李登輝的真面目後，老爹於1993年11月24日召開記者會，宣布退出國民黨、加入新黨，並發表《大是大非——我的痛苦抉擇與嶄新希望》聲明，震撼全台，也使得剛成立不久的新黨在年底的選舉獲得佳績。

