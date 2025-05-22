彭子傑：持續輸出本地數碼娛樂的實力及才華

香港數碼娛樂協會主席彭子傑（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月22日電（記者 段曉魯）香港數碼娛樂協會昨日上午舉行第21屆中國國際動漫節香港館記者招待會。香港數碼娛樂協會主席彭子傑表示，去年我們首次於中國國際動漫節和中國國際影視動漫版權保護和貿易博覽會上設立香港館大獲好評，我們今年再接再厲，希望持續輸出本地數碼娛樂業界的實力及才華，促進與內地產業交流和合作，開拓更多商機。



彭子傑表示，杭州動漫節是中國動漫界的重點活動，每一年都設有金猴獎，這是一個十分有份量的獎項。此外，動漫節除了有動畫之外，還有周邊商品販售及cosplay，此次活動在中國內地來說是有一定的地位的。近些年，香港特區政府一直支持本地動漫發展，推出了很多計劃去支持，現在在國際各大動漫展中都經常可以看到香港的動漫IP，深受大家的喜愛。



彭子傑表示，香港動漫的下一步發展將把幾個環節給結合起來，並不斷把各環節發揚光大。動漫產業的流程是先從小說、漫畫開始建立自己的IP，然後從漫畫發展動畫，最後製作成遊戲，投資回收是在最後一部分。現在國家十分重視動漫產業發展，這是中華文化的軟實力，在這個大環境下，香港也要把自己的軟實力推廣出去，在杭州動漫節設立香港館就是為了這件事，同時也希望香港企業在內地市場挖掘商機，與內地的動漫產業合作交流。

