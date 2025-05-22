中評關注：美憂台海局勢 “走鋼絲”論起

《外交事務》刊文稱美國在台灣問題上要“走鋼絲繩” 中評社華盛頓5月21日電（記者 余東暉）賴清德就職一周年演說不提兩岸關係，調低“抗中”聲調。與之對應，美國戰略學界對於台海緊張局勢愈發擔憂，希望美國威懾台海戰爭要“走鋼絲繩”，平衡軍事、外交、經濟手段，不要過度刺激中國大陸的呼聲再起。



美國權威外交期刊《外交事務》在5天之內連發兩篇對台海危情表達擔憂的文章。戰略與國際研究中心和布魯金斯學會的3位專家15日聯名發表“台海戰爭風險高且變得更高”。斯坦福大學兩位學者20日聯名發表“台灣鋼絲繩--威懾是平衡術，美國開始滑落”。



由戰略與國際研究中心“中國實力項目”主任林洋（Bonny Lin）、副主任哈特（Brian Hart）和布魯金斯學會非常駐高級研究員、前高級東亞情報官卡佛（John Calver）聯名發表的“台海戰爭風險高且變得更高”，主要是在談北京對於兩岸關係走向更加擔憂，他們擔心這可能引發“致命誤判”。



文章指出，北京對兩岸關係走向深切憂慮，尤其是北京認為賴清德意圖推動台灣走向“獨立”。北京認為，與蔡英文相比，賴的言論和新政策措施明顯更加咄咄逼人。北京現在的態度應該讓華盛頓非常擔憂。北京視賴清德為像陳水扁一樣的攪局者，並以同樣的方式對待他。北京日益表現出動武和懲罰台灣的意願，而且如今的動武準備遠比20年前充分。