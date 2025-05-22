蔡若蓮：港府多管齊下壯大本地創科人才庫

香港特區立法會21日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月22日電（記者 盧哲）香港特區政府教育局局長蔡若蓮21日在立法會表示，特區政府一直多管齊下壯大本地研究及創科人才庫。



蔡若蓮在回覆議員關於促進香港科研發展的提問時表示，特區政府一直致力推動創科發展，以帶動經濟轉型及更多元化發展。國家除在《十四五規劃綱要》中明確支持香港建設國際創新科技（創科）中心，亦在早前頒布的《教育強國建設規劃綱要（2024-2035年）》提出要構建教育科技人才一體統籌推進機制，強化教育對科技和人才的支撐作用，緊密對接粵港澳大灣區的科技創新中心建設、高水平人才高地和吸引集聚人才平台建設，提升創新體系整體效能。



蔡若蓮表示，特區政府一直多管齊下壯大本地研究及創科人才庫。在培育人才方面，政府引領大學教育資助委員會（教資會）資助大學在規劃過程中配合國家“科教興國”的戰略和支持香港建設國際創科中心的目標，包括在二○二二年《施政報告》中訂立關鍵績效指標，要求教資會資助課程中35%的學生修讀與STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）學科。此外，公帑資助研究院研究課程學額的數目，亦由二○二二／二三學年的5595個陸續增至二○二四／二五學年的7200個。加上超額收生上限由二○二一／二二學年的70%逐步提升至100%，讓院校可彈性取錄最多14400名公帑資助研究生，增加超過一半，持續壯大香港的創科和研究人才。



另外，創新科技署（創科署）設有“創科實習計劃”，資助修讀全日制STEM相關課程的本科生及研究生進行短期實習，及早培養他們對在畢業後投身創科事業的興趣。創科署的“研究人才庫”則為合資格的機構和企業聘請大學畢業生進行研發工作提供資助。



在吸引人才方面，“InnoHK創新香港研發平台”成功吸引世界各地的科研人才匯聚香港，參與的本地、海外及內地科研人員合共超過2500人並已培訓超過1200名博士生。創科署將推出前沿科技研究支援計劃，以吸引國際頂尖人才來港進行前沿科技基礎研究及培訓本地科研人員。