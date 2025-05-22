陳美寶：美濫施關稅給全球貿易深遠負面影響

香港特區立法會21日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月22日電（記者 盧哲）香港特區政府運輸及物流局局長陳美寶21日在立法會表示，香港今年第一季的航空貨運量按年上升3.2%至116萬噸，港口吞吐量亦按年增長2.7%至約340萬個標準箱，相信貨量上升原因離不開貨主急於在所謂對等關稅開始徵收前出貨。最近國家與美國達成協議，暫時調低關稅90天，相信貨主亦會爭取在此期間盡量出貨，但預期相關貨量增長同樣不會持久。陳美寶表示，美國濫施關稅為全球貿易帶來的負面影響深遠，全球整體貿易量預期將會下跌，物流業亦無可避免地會受到影響。運輸及物流局會密切留意局勢發展，與業界保持緊密溝通，並帶領業界循五大策略應對挑戰。



陳美寶在回覆議員關於支援貨運物流業的提問時談到美國掀起關稅貿易戰至今，對香港貨運物流業（包括海運、陸運及空運）的具體影響。陳美寶說，香港一直支持和奉行多邊貿易。個別國家施加關稅及其他貿易保護措施，既漠視香港作為自由港不設關稅，亦破壞全球多邊貿易體制，擾亂全球供應鏈，損人而不利己。正如行政長官早前指出，政府會在七方面加大力量以應對有關情況，包括全面把握國家發展機遇，積極融入國家發展大局；加強國際交往合作，積極深化區域合作；加快香港產業升級轉型；加大發展科技創新；大力推動國際金融合作；吸引外國企業和資金進駐香港，以及向業界提供支援。



陳美寶表示，香港今年第一季的航空貨運量按年上升3.2%至116萬噸，港口吞吐量亦按年增長2.7%至約340萬個標準箱，相信貨量上升原因離不開貨主急於在所謂對等關稅開始徵收前出貨。最近國家與美國達成協議，暫時調低關稅90天，相信貨主亦會爭取在此期間盡量出貨，但預期相關貨量增長同樣不會持久。事實上，美國濫施關稅為全球貿易帶來的負面影響深遠，全球整體貿易量預期將會下跌，物流業亦無可避免地會受到影響。



陳美寶說，面對國際貿易新格局，我們必須做好防範和化解風險的準備，同時把握新形勢帶來的機遇。因此，運輸及物流局會密切留意局勢發展，與業界保持緊密溝通，並帶領業界循五大策略應對挑戰。