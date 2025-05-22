曾國衞：香港紀念抗戰勝利80周年活動豐富

香港特區立法會21日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月22日電（記者 盧哲）香港特區政府內地事務局局長曾國衞21日在立法會表示，今年是抗戰勝利80周年，也是世界反法西斯戰爭勝利80周年。香港特區政府政務司司長領導的“愛國主義教育工作小組”會統籌協調各相關政策局及部門舉辦連串紀念活動，而目前各項活動的準備工作正在穩步推進中。活動內容豐富，涵蓋紀念儀式、主題展覽、公眾和學生教育活動、優化行山徑及旅遊配套設施、製作主題短片作廣泛宣傳等，務求能讓市民銘記歷史和緬懷先烈。



曾國衞具體介紹了七項活動。第一，特區政府在九月三日中國人民抗戰勝利紀念日當天於香港大會堂紀念花園舉行莊嚴的官方儀式；



第二，民政事務總署資助和支持團體在社區舉辦紀念活動如舉辦座談會，邀請老戰士講述抗戰經過，以及安排抗戰電影欣賞會等，讓市民更瞭解國家和香港的抗戰歷史及提高愛國意識；



第三，康樂及文化事務署（康文署）轄下的香港歷史博物館與中國國家博物館正共同籌辦大型專題展覽；香港抗戰及海防博物館與廣東革命歷史博物館正聯合籌辦專題展覽；康文署將在香港中央圖書館舉辦“從互動地圖重看日佔香港：1941-1945”專題講座和“戰火歲月”書籍展覽，並在多區公共圖書館舉辦書籍展覽、圖片展覽及專題講座等。另外康文署也正在計劃不同的工作坊、實地考察活動、電影放映會等；



第四，教育局正在籌辦的系列活動包括有抗戰勝利80周年學術研討會、東江縱隊港九獨立大隊的歷史貢獻主題講座、抗戰歷史到校巡展、全港中學生抗戰漫畫創作比賽，以及內地和本地有關抗戰歷史的實地考察活動等；