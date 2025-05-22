立法會通過《穩定幣條例草案》 港府歡迎

香港特區立法會21日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月22日電（記者 盧哲）香港特區立法會21日通過《穩定幣條例草案》，以在香港設立法幣穩定幣發行人的發牌制度，完善對虛擬資產活動在香港的監管框架，以保持金融穩定，同時推動金融創新。特區政府當日發聲明表示歡迎。



《穩定幣條例》實施後，任何人如在業務過程中在香港發行法幣穩定幣，或在香港或以外發行宣稱錨定港元價值的法幣穩定幣，必須向金融管理專員申領牌照。相關人士須符合儲備資產管理及贖回等方面的規定，包括妥善分隔客戶資產、維持健全的穩定機制，以及須在合理條件下按面額處理穩定幣持有人的贖回要求。相關人士亦須符合一系列打擊洗錢及恐怖分子資金籌集、風險管理、披露規定及審計和適當人選等要求。金融管理專員會適時就制度的詳細監管要求作進一步諮詢。



特區政府表示，發牌制度將為公眾及投資者提供更好保障。其中，條例只容許指定的持牌機構在香港銷售法幣穩定幣，而衹有由持牌發行人所發行的法幣穩定幣方可銷售予零售投資者。此外，為防範詐騙，在任何時候（包括六個月的不違反期），衹有關於持牌法幣穩定幣發行的廣告會被允許。市民應留意上述事項，並在接收與法幣穩定幣相關的廣告或信息時保持審慎。



財經事務及庫務局局長許正宇表示，條例秉持“相同活動、相同風險、相同監管”的原則，著重風險為本，致力締造穩健的監管環境，不僅符合國際監管要求，亦為香港的虛擬資產市場提供穩定的基礎，推動行業的可持續發展，保障用戶的權益，鞏固香港作為國際金融中心的地位。