加沙停火還能談成嗎？

以色列與哈馬斯在卡塔爾就加沙地帶停火協議進行間接談判（圖源：央視新聞） 中評社北京5月22日電／據新華社報導，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）在卡塔爾首都多哈舉行新一輪關於加沙地帶停火與被扣押人員交換的談判。卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德20日表示，談判因“根本分歧”難以推進。



以色列總理辦公室20日晚發表聲明說，以方已接受美國提出的釋放被扣押人員提議，但哈馬斯仍堅持拒絕的立場。同日，哈馬斯發表聲明，指責以方“假裝參與談判進程”，實際上雙方“沒有進行過任何真正的談判”。



加沙停火談判為何久拖不決？後續局勢將走向何方？



談判為何久拖不決



新一輪談判是在卡塔爾和美國的張羅下舉行的。美國白宮發言人19日表示，美方“持續與衝突雙方保持接觸”，並強調“應釋放所有人質”。



今年1月，以色列和哈馬斯達成加沙地帶停火協議，但第二階段停火談判遲遲未能推進。以方以哈馬斯拒絕接受美國政府提出的後續停火方案和釋放以方被扣押人員為由，自3月18日起恢復對加沙地帶大規模空襲及地面行動，行動範圍隨後不斷擴大。



分析人士指出，在加沙問題上，美以兩國戰略目標的分歧是談判久拖不決的主因：美國希望通過施壓推動哈馬斯釋放被扣押人員以換取停火窗口，避免衝突蔓延損害自身地區利益；以色列則傾向於通過軍事手段壓制哈馬斯、削弱其地區影響力，堅持“徹底勝利”。



以色列媒體認為，以方為顧及美國等西方盟友，一直表現出願意談判的姿態。以《國土報》指出，在擴大對加沙地帶軍事攻勢的“基甸戰車”計劃宣布啟動前幾個小時，以總理內塔尼亞胡仍宣稱，以色列代表團正在卡塔爾“竭盡一切努力”爭取達成被扣押人員獲釋協議。然而實際情況是，極右翼勢力反復強調“沒有擊敗哈馬斯，戰爭就不會結束”。