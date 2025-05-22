特朗普白宮“伏擊”南非總統

5月21日，美國總統特朗普（右）在華盛頓白宮迎接到訪的南非總統拉馬福薩（中）。（圖源：新華社） 中評社北京5月22日電／據新華社報導，當地時間21日，美國總統特朗普在白宮會見到訪的南非總統拉馬福薩時突然展示一些視頻和剪報，指責南非正出現“針對白人的種族屠殺”。對此，拉馬福薩當場否認，並指出特朗普所謂南非白人正逃離暴力和“種族主義”法律的說法站不住腳。



在這場被美國媒體稱為“伏擊”的會見中，特朗普突如其來的舉動，導致本想借此行改善兩國關係的拉馬福薩大吃一驚。拉馬福薩說，在南非，所有種族都受到暴力事件影響，其中黑人受影響最大。



今年南非美國關係持續緊張



今年以來，南非與美國關係一直緊張。2月，特朗普炮轟南非頒布的新版《征用法案》，指責南非政府“沒收土地”構成對南非白人的“種族歧視”，並發布行政令宣布切斷對南非援助。受特朗普器重、生於南非的埃隆·馬斯克也多次抨擊南非土地改革政策。



3月，南非駐美大使拉蘇爾因在一次研討會上稱特朗普正在引領全球白人至上主義運動而遭美方驅逐。3月23日，拉蘇爾返回南非後表示，南非不能以犧牲國家尊嚴和主權為代價去挽回與美國的關係。他在一份書面聲明說，他希望南非能挽回與美國的關係，因為這對兩國都很重要。但南非“不能被霸淩”，南非與美國之間必須是“一種相互尊重的關係”。



5月20日，美國國務卿魯比奧在國會參議院一場聽證會上稱，美國選擇不參加今年由南非主辦的二十國集團（G20）會議，無論是外長級別還是總統級別，因為南非一貫與美國政策不一致。



今年的G20峰會定於11月在南非約翰內斯堡舉行，這將是該會議首次在非洲大陸舉行。魯比奧曾拒絕出席今年2月在南非舉行的G20外長會。



美國迎首批南非白人“難民”



5月12日，59名南非白人“難民”經美國首都華盛頓附近杜勒斯國際機場抵達美國。美國國務院發言人塔米·布魯斯發表聲明說，今後幾個月，美國還將迎來更多這類“難民”。