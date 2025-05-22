多家美國航司致信國會反對空中交通管制系統

多家美國航司致信國會：美空中交通管制系統“辜負民眾”（圖源：央視新聞） 中評社北京5月22日電／據央視新聞報導，當地時間21日，美國多家航空公司的首席執行官發布聯名信，信中說，美國的空中交通管制系統正在“辜負美國民眾”。他們敦促國會迅速採取行動，批准資金對空管系統進行現代化改造。



這封聯名信由美國航空公司、美國聯合航空公司、達美航空、西南航空、捷藍航空、阿拉斯加航空、阿特拉斯航空以及聯邦快遞和聯合包裹運送服務公司聯合簽署。信中表示，美國聯邦航空管理局的技術已經“嚴重過時”。夏季旅遊季即將開始，他們呼籲盡快採取行動。



美空管系統老舊問題持續引發關注



美國空中交通管制系統老舊、空管人員短缺的問題今年以來持續引發外界關注。今年1月，美國華盛頓特區上空，軍用直升機與客機相撞，導致67人遇難。



而自4月28日以來，美國最繁忙機場之一的紐瓦克國際機場頻繁遭遇設備故障，導致航班大量延誤等混亂情況，只能採取臨時限航措施。



“20世紀70年代的產品”



本月8日，美國交通部長肖恩·達菲公布計劃，要求國會撥款數十億美元，對美國老化的空中交通管制系統進行現代化改造，以解決機場擁堵、航班延誤和安全問題。達菲表示，美國航空系統目前使用的雷達是20世紀70年代的產品，已經嚴重落後。