中方希望敘利亞臨時當局將承諾轉化為行動

中評社北京5月22日電／據新華網報導，中國常駐聯合國副代表耿爽21日在安理會敘利亞問題公開會上發言，希望敘臨時當局把握機遇，切實將承諾轉化為實際行動，早日恢復穩定與發展。



耿爽說，近期，敘臨時當局積極同國際社會互動，努力爭取認可與支持。國際社會各方儘管在一些問題上仍存關切，但對敘方努力作出積極、善意的回應。



耿爽說，實現廣泛包容的政治過渡是國際社會的共同期待。中方希望敘利亞有關各方從國家和人民長遠利益出發，在充分溝通協商的基礎上，有序推進廣泛包容的政治過渡。敘利亞臨時當局應採取有效措施，緩和族群緊張關係，保障全體敘利亞人民的安全和權利。中方呼籲加快對敘沿海地區暴力事件的調查，確保結論經得起檢驗。



耿爽表示，打擊外國恐怖作戰分子是國際社會的共同關切。踞敘外國恐怖作戰分子不僅威脅敘自身安全，也對地區乃至國際安全與穩定構成嚴峻挑戰。在反恐問題上不能搞雙重標準，任何消極懈怠、姑息縱容，都將造成嚴重後果，最終遭到反噬。



耿爽強調，緩解敘人道局勢和開啟敘經濟重建是國際社會的共同任務。當前，敘人道局勢嚴峻，人道行動供資嚴重不足。中方一貫主張有關國家應解除對敘利亞的非法單邊制裁，希望敘臨時當局根據當前形勢變化，將恢復經濟、改善民生作為施政重點。國際社會特別是傳統捐助方應加大對敘援助，為緩解人道危機作出更大努力。



耿爽重申，敘利亞的主權、統一和領土完整必須得到尊重。國際社會公認戈蘭地區是敘利亞被占領土，1974年《部隊脫離接觸協議》應該得到遵守。以色列應立即停止對敘利亞的軍事行動。中方願繼續同國際社會一道，為幫助敘利亞早日實現安全、穩定和發展發揮建設性作用。