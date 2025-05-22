中評社北京5月22日電／據新華網報導，當地時間5月20日，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清在莫斯科同俄羅斯副總理兼總統駐遠東聯邦區全權代表特魯特涅夫舉行中國東北地區和俄羅斯遠東地區政府間合作委員會雙方主席會晤，21日在喀山同俄羅斯總統駐伏爾加河沿岸聯邦區全權代表卡馬羅夫共同舉行中國長江中上游地區和俄羅斯伏爾加河沿岸聯邦區地方合作理事會第五次會議。



張國清表示，在習近平主席和普京總統的戰略引領下，中俄“東北－遠東”和“長江－伏爾加河”合作保持良好發展勢頭。中方願同俄方共同努力，全面落實好兩國元首達成的重要共識，進一步完善合作機制，持續鞏固貿易、投資、交通、農業等傳統領域合作，積極加強跨境電商、數字經濟、綠色發展等新興領域對接，不斷增進教育、文化、旅遊交流，為中俄地方合作注入新動能。



特魯特涅夫和卡馬羅夫高度評價兩國地方合作取得的積極進展，表示願與中方深化各領域交流合作，共同推動“遠東－東北”和“伏爾加河－長江”合作取得更多豐碩成果，為俄中關係發展作出新貢獻。



在喀山期間，張國清同俄副總理胡斯努林舉行會見，就相關領域交流合作交換意見。張國清還出席中俄“長江－伏爾加河”高校聯盟論壇並考察喀山信息技術產業園。