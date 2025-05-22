中拉產業協作進入“雙向賦能”新階段

中評社北京5月22日電／據新華社報導，近日，在無錫碩放機場國際快件監管中心，一批滿載服飾、小家具的跨境電商包裹通過海關快速驗放後，搭乘全貨機航班飛往墨西哥。這是該航線自去年4月開通以來第164次跨越太平洋，將累計約20億元貨值的“中國製造”送往拉丁美洲腹地。



近年來，拉美國家對中國商品需求激增，跨境電商成為外貿新引擎。“每周執飛3班，不到2天就能抵達拉美地區，這條貨運航線的開通架起江蘇到拉美的‘空中橋梁’。”無錫海關駐機場辦事處監管科科長王維華說。



中國和拉美經濟高度互補，穩居拉美第二大貿易夥伴國，是智利、巴西、秘魯等國第一大貿易夥伴。10年前，中國提出在10年內實現中拉貿易規模達到5000億美元。10年過去，中拉經貿合作收穫喜人成績：去年中拉貿易額達5184.7億美元，創歷史新高，同比增長6.0%。



在貿易規模持續擴大的同時，中拉產業協作正進入“雙向賦能”新階段。商務部數據顯示，2024年中國對拉美直接投資流量147.1億美元；截至今年3月，拉美國家累計在華投資設立企業3.7萬家，雙方在高端製造、綠色經濟等領域的深度融合日益凸顯。



在巴西米納斯吉拉斯州包索市，徐工巴西工業園內成排的黃色工程車在熱帶雨林的映襯下格外顯眼。這個經貿合作區不僅實現年產超萬台工程機械設備，更成為全球礦業巨頭淡水河穀的核心供應商。“近年來我們在新能源、智能化設備研發製造領域投入大量精力，以滿足當地綠色礦山轉型需求。”徐工巴西工業園首席文化官顧衝說。



作為中國工程機械製造排頭兵，2014年徐工集團在包索市建成投產海外全資生產基地，並於2019年建設徐工巴西工業園。“通過加強本地化建設，徐工巴西加快綠色轉型和數字化變革，打造高附加值產業鏈，更好滿足當地客戶需求。”顧衝表示，從設備出口到金融服務輸出，徐工正構建集研發、製造、服務、金融等於一體的全產業鏈生態，將以巴西為紐帶，輻射整個拉美市場。



當中資企業深耕拉美時，拉美企業也在中國市場扎根生長。走進威格（江蘇）電氣設備有限公司的生產車間，自動化流水線上機械手臂上下翻飛，精準完成電機設備的組裝、搬運等工作，這些融合中國智造與巴西技術的產品，即將發往歐洲、大洋洲等地。“這條機器人產線，我們投入了200多萬元，人均生產效率提升了40%。”威格（江蘇）電氣工程師張鵬飛介紹。