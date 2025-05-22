巴基斯坦總統重申巴堅定奉行一中原則

中評社北京5月22日電／據新華社報導，巴基斯坦總統扎爾達裡21日說，巴基斯坦堅定奉行一個中國原則，繼續堅定同中國站在一起，維護中國的國家核心利益。



巴基斯坦總統秘書處當天發布新聞公報說，扎爾達裡就巴中建交74周年向兩國政府和人民致以誠摯祝賀，並向中國領導人和人民表達最良好祝願。扎爾達裡表示，巴中關係源遠流長，久經考驗。過去74年來，巴中“鐵杆”友誼不斷發展壯大，兩國發展成為全天候戰略合作夥伴關係。巴方高度重視發展對華關係，並始終將對華關係作為巴外交政策的基石。巴中關係建立在相互信任、尊重和善意的基礎上，兩國始終致力於促進地區和平穩定、共同繁榮和互聯互通。巴方堅定奉行一個中國原則，繼續堅定同中國站在一起，維護中國的國家核心利益。



扎爾達裡表示，巴方高度評價中方在巴經濟社會發展和加強巴國防工業領域發揮的重要作用，感謝中國政府和人民持續給予支持。作為共建“一帶一路”的重要先行先試項目，中巴經濟走廊已成為雙邊合作的典範，為巴經濟、基礎設施和能源領域發展帶來積極影響。巴方決心進一步深化拓展同中方在經濟、技術、國防、教育和貿易等各領域的合作。



1951年5月21日，中巴兩國正式建立外交關係。巴基斯坦是最早承認新中國的國家之一，也是首個同新中國建立外交關係的伊斯蘭國家。