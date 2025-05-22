尼日利亞學者：非中合作為關稅挑戰提供支撐

中評社北京5月22日電／據新華社報導，尼日利亞多名專家學者近日表示，尼日利亞與中國去年將雙邊關係提升為全面戰略夥伴關係，為應對美國濫施關稅帶來的影響提供了支撐。尼中乃至非中之間的務實合作，也為維護多邊主義及建設平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化作出貢獻。



近日，在尼日利亞首都阿布賈舉辦了一場應對美國濫施關稅政策的研討會。尼日利亞中國研究中心主任查爾斯·奧努納伊朱在會上表示，中國通過中非合作論壇和共建“一帶一路”倡議等，不僅促進非洲基礎設施建設，而且增強了尼日利亞和其他非洲經濟體面對美國破壞國際貿易的應對能力。



“尼日利亞和中國雙邊合作關係目前正處於歷史高位，合作前景廣闊。”奧努納伊朱說，非中合作具有強大韌性，將在全球貿易動蕩背景下為世界經濟注入更多確定性。



尼日利亞阿布賈大學當代中非關係研究中心主任謝裡夫·加利表示，非洲與中國的合作堅持互惠原則，“合作一直是務實的，特別是在非洲最需要的時候”。他認為，非洲市場巨大，尼日利亞人口眾多，在非洲經濟中具有重要地位，尼中建立全面戰略夥伴關係會對全球貿易格局調整產生廣泛影響。



尼日利亞農民團體和合作社總經理雷特森·泰德克表示，面對全球貿易緊張局勢，尼日利亞應保持發展政策的明確性，尼日利亞和非洲需要中國這樣真正的合作夥伴。中國發展經驗值得非洲借鑒，也有利於應對共同挑戰。