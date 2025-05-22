自然資源領域代表與中外記者見面交流

5月21日，國務院新聞辦公室在北京舉行“新征程上的奮鬥者”中外記者見面會，自然資源領域代表圍繞“推進人與自然和諧共生”與中外記者見面交流。（圖源：新華社） 中評社北京5月22日電／據新華社報導，作為大地守護者的優秀代表，王娟惠等5位自然資源領域一線工作者，5月21日在國務院新聞辦“新征程上的奮鬥者”中外記者見面會上，圍繞“推進人與自然和諧共生”說心得、談體會，如數家珍。



“田長的職責就是把耕地保護好！”浙江省桐鄉市崇福鎮東安村村委會主任、村級田長王娟惠，把耕地保護寫入村規民約，納入“網格化”監管體系，建立巡查員隊伍，通過基本農田集中連片整治，形成優質耕地1500多畝。



“我就像地球醫生一樣診斷地球構造，探尋資源能源礦產。”山東省地礦局第六地質大隊大隊長丁正江扎根地質工作26年，參與探獲大中型以上礦床11處，提交金礦1300多噸。



“在我看來，上海鄉村也藏著很多寶貝。”上海市城市規劃設計研究院鄉村分院院長陳琳，作為一名鄉村責任規劃師足跡遍布上海鄉村。



“我參加過12次南極考察和4次北極考察。”中國極地研究中心極地船舶管理中心主任、“雪龍2”號首任船長趙炎平，全程參與大國重器“雪龍2”號船的設計、建造和設備調試。



“一年巡山100多次，穿壞了10多雙鞋。”雲南省貢山獨龍族怒族自治縣獨龍江鄉迪政當村生態護林員李玉花，和全鄉300多名護林員守護著大森林，用“看得見、摸得著”的實踐，見證“綠水青山就是金山銀山”。



守護大地，要用心，也要用科技。



運用大數據搭建三維預測技術平台，丁正江和他的隊友們給大地做“CT掃描”，開展成礦預測；研發低溫鑽井液和智能監測系統，攻克高原凍土施工技術難關，完成國內首個陸域可燃冰試采孔。