泰國正大集團資深董事長謝國民的未來眼光

謝國民。（圖源：人民日報海外版） 中評社北京5月22日電／據人民日報海外版報導，曼穀的正午，如洗的陽光，靜謐的院落，仿佛時光在此放緩腳步。



還未到約定時間，年過八旬的泰國正大集團資深董事長謝國民已等在門口，親自將記者迎進會客廳。



20年前，謝國民先生曾為《人民日報（海外版）》撰文。《植根中國大地》這一標題，至今擲地有聲。文章中，他對中國8億農民寄以深情，並堅信正大能達致“世界的廚房”這一目標。



農業與世界廚房的話題，猶如一條細水長流的情感線索，將二十載之前的筆墨與今日對話牽引相連。我們的專訪便從這兩個話題開始。



人物小傳



謝國民1939年生於泰國曼穀，祖籍中國廣東澄海。1969年擔任正大集團總裁，1989年任董事長，將企業發展為集農牧食品、商業零售、電信、金融投資等板塊於一體的跨國企業集團。1979年，謝國民帶領正大集團來到中國，成為改革開放後第一家進入大陸的外資企業。



科技賦能 產業騰飛



“正大做了百年農業，從種子、飼料到食品、零售，做的是一條鏈。但我始終相信，鏈條的核心在科技。”



在謝國民眼中，農業從來不是“落後產業”，而是國家安穩、民生保障的根基，更是技術革新的前沿陣地。



“正大做了百年農業，從種子、飼料到食品、零售，做的是一條鏈。但我始終相信，鏈條的核心在科技。”他說，作為一家學習型企業，正大要向全世界學習，學習先進國家的經驗和技術，在發展中國家進行運用，但並非百分百照搬。