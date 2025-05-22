日照東港海歸人才發揮民間外交作用

中評社北京5月22日電／據中國僑網報導，5月15日，經日照東港區歐美同學會牽線搭橋，韓國東亞大學法學院趙東濟教授到曲阜師範大學進行學術交流訪問。這是東港區充分發揮留學人員聯繫廣泛的獨特優勢，助力中外友好交流的生動實踐。



在學術交流中，趙東濟教授以韓國立法體系演進為脈絡，深入解析數字經濟立法等前沿課題。300餘名師生透過鮮活的跨國案例，切身感受比較法學的實踐價值。互動環節中，關於中韓自貿區法律協調機制的探討，更是展現了校企協同育人的創新思維。



此次跨國合作的成功落地，得益於日照市歐美同學會常務理事、東港區歐美同學會副會長張偉的積極協調與資源對接。作為深耕國際教育領域十餘年的專業人士，張偉充分發揮自身資源優勢，精準匹配中韓高校需求，促成此次國際學術互動，展現了海歸人才在國際教育合作中的紐帶作用。



訪問期間，張偉全程參與活動，並圍繞涉外法律人才培養提出創新性建議，推動構建地立高校、企業與國際院校三方合作平台。此次趙東濟教授來訪，正是依托其建立的東亞教育合作網絡實現精準對接，年內計劃引進3－5所海外名校與日照高校開展實質性合作。



下一步，東港區歐美同學會將積極發揮橋梁紐帶作用，引導留學人員以“民間外交官”身份，加強內引外聯、牽線搭橋，持續拓展中外多領域交流合作渠道，為區域經濟社會文化發展注入新動能。