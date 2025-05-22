公安機關多領域創新惠民生

中評社北京5月22日電／據新華社報導，“線上匿名預約、線下掃碼通行，更加安全方便。”日前在京舉行的第12屆中國國際警用裝備博覽會上，不少觀眾通過使用“國家網絡身份認證App二維碼”入場參觀。



據公安部網絡安全保衛局介紹，國家網絡身份認證公共服務於2023年6月開展試點應用，可用於互聯網賬號實名註冊、一鍵登錄，網上辦理政務服務事項時的身份核驗等場景。



保護公民個人信息安全，支撐網絡社會治理……目前，國家網絡身份認證公共服務已對接400多個應用，涵蓋政務、出行、寄遞、文旅、醫療等多個領域。



國家網絡身份認證服務，是近年來公安機關著眼人民群眾新期待，持續推出一系列便民利民措施的生動縮影。



2024年，1億多名車主拿到電子行駛證，1000多萬起輕微交通事故通過線上進行視頻快處；內地居民首次實現換發補發出入境證件“一次都不跑”；2.4萬個派出所設立公安政務服務綜合服務窗口，可辦理100多個政務服務事項……人民群眾有了更多更直接更實在的獲得感。



2025年中考高考在即，公安機關推出暖心舉措，服務中高考學生辦證。在安徽，公安機關提供上門辦、預約辦、延時辦、專場辦等服務措施，方便考生高效辦理證件。



暑期臨近，為積極回應群眾假期出境需求，有效應對暑假前辦證高峰，北京市公安局海澱分局創新服務模式，專門開設中小幼學生出入境證件延時辦理專場，以精準服務提升群眾滿意度。“努力為群眾提供更優質、更貼心的出入境政務服務。”北京市公安局海澱分局出入境管理大隊大隊長徐子文說。



近年來，人們看到“一網通辦”“跨省通辦”“一窗通辦”越來越多，各項政務服務更加便捷。打開“公安一網通辦”移動端，可以查詢同名人數，開具無犯罪記錄證明，辦理民航臨時乘機證明、電子駕駛證等。