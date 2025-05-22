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王毅會見阿富汗代理外長穆塔基
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2025-05-22 09:38:54
中評社北京5月22日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅21日在京會見阿富汗代理外長穆塔基。
王毅表示，回顧中阿70年交往歷史，堅持睦鄰友好、堅持相互尊重、堅持發展合作是重要經驗。我們將一如既往支持阿政府穩健施政、聚焦發展、堅決打恐、睦鄰友好，早日實現長治久安。中方願繼續為阿重建發展和民生改善提供力所能及的支持和幫助。
穆塔基表示，感謝中方長期以來為阿國家發展和民生改善提供寶貴幫助，在國際上為阿主持公道。阿方重視中方安全關切，願同中方加強安全領域合作，保障中方在阿利益。
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