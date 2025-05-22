香港供樓負擔降　租客入市搶買上車盤

荃灣區本月二手成交撲100宗，按月增25%，其中荃景花園錄得租客重新“上車”。（大公報） 中評社香港5月22日電／港元拆息狂瀉，H按實際按息險守2厘，供平過租誘因更大，細價樓頓成搶手貨。備受上車客歡迎的元朗區，本月二手交投量近90宗，有代理指該行客戶約15%屬“租轉買”；另一上車重鎮荃灣區二手買賣撲100宗，代理指該行接觸之租客睇樓量，比年初飈升5成，其中一對夫婦於4年前高價賣出東九龍自住單位後，一直租樓，新近決定趁低息及樓價低水重新“上車”，剛以429萬購入荃景花園連裝修單位。



大公報報導，中原地產副區域營業經理王勤學表示，港元拆息近日大幅回落，降低業主供樓負擔，加上市況好轉，買家入市態度轉趨積極，元朗區本月累計錄得88宗二手買賣，較4月同期增加約20%。他指出，H按息率連日下調，加上租金持續上揚，加速租客置業步伐，該行最近接觸的睇樓客之中，占約25至30%屬租樓人士。本月該行促成的買賣中，“租轉買”比例約有10至15%，較今年初增加5至6個百分點，劈價上車盤成為吸納目標。



Grand YOHO兩房售718萬



王勤學表示，最新一宗租轉買個案為元朗Grand YOHO第8座低層D室2房單位，實用面積534方呎，議價至718.8萬元沽出，實用呎價13461元。買家為區內租客，見按息回落，供款與租金相若，於是租轉買購入上址自住。原業主於2020年12月以876.96萬元一手買入單位，持貨約5年，賬面蝕158.2萬元，單位貶值約18%。



上車勝地荃灣區亦吸引租客進駐。美聯物業高級分區營業經理鐘家豪透露，與供樓息息相關的1個月拆息狂瀉，供款利率低見約2厘水平，帶動荃灣區二手成交明顯轉旺，5月暫錄近100宗，按月增加25%。



鐘家豪稱，該行本月接觸的睇樓客，有約3至4成希望轉租為買，較今年初大幅增加約50%。他續稱，新近有一對夫婦於4年前樓市高峰期賣出東九龍自住物業後，一直於該區租樓，最近見拆息大幅回落，樓價亦跌至合理水平，決定“棄租轉買”，剛吸納荃灣區一夥蝕讓笋盤，單位是荃景花園1座高層D室，原則2房，實用面積434方呎，原業主2018年2月以595萬購入，並斥資約60萬元全屋裝修，早前以438萬蝕放，最終獲該對夫婦議價至429萬承接，租樓4年成功重新“上車”，而原業主持貨7年，賬面蝕166萬元。



租客睇樓兩次即買淘大



九龍灣“上車三寶”之一的淘大花園亦錄租客入市，香港置業高級區域董事陳子麟表示，港元拆息進一步回落，加上租金上揚，促使租客轉租為買，淘大花園本月暫錄8宗買賣，其中O座極低層2房戶，實用面積356方呎，以410萬元沽出，實用呎價11517元。據悉，新買家是同區租客，因單位價錢相宜，加上租金及供樓成本相近，故睇樓2次即決定承接上述單位。