香港1個月拆息四連跌　低見0.76厘

中評社香港5月22日電／香港銀行同業拆息（HIBOR）持續下跌。昨日一個月拆息報0.76厘，連跌4個工作日，創2022年7月15日之後的新低。中銀香港個人金融產品部總經理周國昌表示，當前港元1至3個月拆息已從5月初逾4厘回落至2厘以下，預計未來數月拆息將維持2至3厘區間，之後走勢則要視乎港元需求及美國減息速度及幅度等多個因素而定。



大公報報導，周國昌預期，中低息環境將維持一段時間，而存款利率亦會圍繞2厘上下波動。他指，香港市場資金充裕，銀行缺乏動力以高成本吸存款。至於貸款市場方面，他表示，按揭利率隨拆息回落，但實際走勢需觀察美國下半年減息步伐，市場普遍預期聯儲局9月啟動減息，全年或減息兩次。



按揭業務方面，他預計今年樓宇買賣宗數將溫和增長，一手盤繼續主導市場，但提醒買家需綜合考量利率波動、發展商推盤節奏及自身負擔能力。他續稱，中銀香港按揭市場占比逾30%，領先同業，有信心今年保持領先位置，及按揭貸款餘額有所增長。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，以現時一般新造H按計劃“H＋1.3厘”計算，昨日H按實際按息已跌至2.06厘，比封頂息率3.5厘減少1.44厘，供樓業主的利息開支可即時減低，對樓市有正面支持作用。以500萬貸款額，年期30年，如以昨日H按按息2.06厘計算，每月供款為18631元，比起以封頂息率3.5厘計算，每月供款為22452元，每月供款可減少3821元或17%。



短期或下試0.5厘



曹德明認為，未來拆息走勢將視乎市場活動以及對於港元的需求，如銀行體系總結餘持續維持於千億港元水平以上，拆息短期內仍有機會反復下試0.5厘或以下，並且徘徊於2厘以下水平。他續稱，雖然現時拆息處於低水平，惟要注意拆息容易受資本市場活動影響，波動較大，有意置業人士仍須定期觀察市場走勢。