競爭加劇　港代理創新服務突圍

面對新挑戰，代理必須打破“躺平”心態，才能在競爭激烈的環境中站穩陣腳。（大公報） 中評社香港5月22日電／大公報報導，利嘉閣地產總裁廖偉強分析，近年來，“內捲”已成為內地企業與打工族的日常語匯，用來形容內部競爭日趨激烈，市場環境越來越艱難。眼下各行各業為求生存，在價格、質素、服務、環境及創新等方面展開激烈競爭，精細化經營成為常態，強調“性價比”，各類“平靚正”的產品與服務湧現。相較之下，香港的傳統經營模式顯得落後，地產代理行業亦因市場需求轉變及消費力北移而備受壓力。



港人鐘情北上消費，即使每次來回花費逾三小時，仍願以時間換取更優質的生活體驗。內地憑借龐大人口基數、價廉物美及競爭文化，吸引大量港人跨境消費。過去數十年間，香港商家受惠於內地人口與資金紅利，無論產品或服務水平如何，均能客似雲來，毋須過度競爭。但新冠疫情後，內地“平靚正”的消費模式迅速崛起，香港商家未能適應這場競爭變革，地產代理行業亦開始感受市場壓力。



類似的現象亦出現在新加坡。當地經濟表面繁榮，但行業競爭愈發激烈，鄰近的馬來西亞憑借低成本，提供高性價比的餐飲及娛樂服務，吸引新加坡人跨境消費。曾受惠於經濟紅利的新加坡商家，如今面對成本更低的競爭對手，必須迅速適應市場新形勢，以抗衡跨區域競爭壓力。這一現象顯示，傳統經營模式在低成本競爭面前逐漸失去優勢。



香港地產代理業雖然未有直面內地同行的競爭，但樓市調整、資金流入縮水、客源結構變化，以及社交媒體普及，已經令市場環境大幅改變。內地買家比例日益增加，他們對地產代理的服務要求更高，資訊透明度提升亦要求代理必須提供更具競爭力的專業服務。過去，部分地產代理因樓價升值而輕鬆獲利，部分人形成“躺平”心態，鬥心與動力都開始轉弱，未能與時並進，逐漸失去市場競爭力。



打破過去“躺平”心態



在內地競爭文化影響下，商家更注重客戶需求，而香港地產代理若想突圍而出，必須深入瞭解內地客戶的偏好。例如，他們在物業投資或生活配套上的需求，並善用科技提升服務效率。與過去依賴市場熱度不同，現今客戶更重視資訊透明度與個性化服務，代理若固守舊有模式，難以在競爭中突圍而出。業界必須快速適應環境變化，提升專業能力，才能在新市場形勢中保持競爭優勢。



市場環境急速轉變，地產代理行業亦不能停滯不前。面對新挑戰，代理必須打破“躺平”心態，積極回應市場需求，透過專業化、精細化及科技化提升服務質素，才能在競爭激烈的環境中站穩陣腳。隨著內地競爭文化的滲透，以及港人消費模式轉變，香港地產代理不僅要與本地同行競爭，更需適應跨境市場的需求變化，在新生態下找到立足之道。