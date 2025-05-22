AI時代如何解決就業矛盾？

AI賦能的技術得到深度應用，達到提高生產率的目標，也造成就業破壞。（大公報） 中評社香港5月22日電／大公報報導，中國社科院國家高端智庫首席專家蔡昉分析，當前就業的結構性矛盾突出，表現為“有人沒活幹”和“有活沒人幹”這兩種現象並存。研究人工智能（AI）和數字經濟對就業的影響，特別是造成這種結構性失業的原因，是我們的當務之急。



“這次不一樣”是經濟學家最愛用的一句話，不管樂觀主義者還是悲觀主義者，都習慣於把這句話作為開頭和立論，對事物當前和歷史上的相似度進行比較。



就技術對就業的衝擊而言，從歷史來看，有兩種觀點：一是，技術會破壞就業，導致人們失去工作而且無法回到勞動力市場；二是，經濟史證明，人們最後都能找到工作，崗位和職業也比過去多得多，因此，技術會破壞就業，但是終究還會創造就業。這兩種觀點一直都存在。



技術顛覆頻率加快



這次確實不一樣，體現在人工智能的速度、廣度、深度與以往任何科技都不同。人類有史以來，在1.2萬年前發明農業，這是一次最大的革命；在幾百年前完成工業革命，這也是了不起的革命；還有幾十次具有關鍵通用型特徵的技術變革，帶來生產方式的進步及產業的革命。但以上這些革命都不能與人工智能相比，因為人工智能的每一次進步都可以視為一次關鍵性的通用技術進步，都可以賦能到其他科技領域和產業領域。

