上調中國增長預測　大摩料A股再升2%

摩根士丹利上調中國今年經濟增長預測至4.5%。 美聯社 中評社香港5月22日電／為反映關稅影響減弱，摩根士丹利最新發表報告，上調中國今年經濟增長預測至4.5%。該行亦認為，近期關稅政策調整及企業盈利改善，為市場提供積極信號，而上調中國股市的指數目標，在基本情況下，滬深300指數明年6月目標為4，000點，即是較昨日滬深300報收的3，916點有2.14%上升空間。在大行唱好下，A股大盤昨持續向上，滬深300指數收升0.47%至3，916點，上證綜指、深圳成指及創業板指均收紅；北證50指數再創歷史新高，年初至今累計漲幅已高達42%。



美關稅影響減弱 利內地經濟



香港文匯報報導，摩根士丹利上調中國今明兩年經濟增長預測，其中今年增長預測由4.2%調高至4.5%，明年則由4%調高至4.2%，料內地將推出5，000億元至1萬億元（人民幣，下同）的財政刺激措施，主要支持基建項目。該行亦看好人民幣反彈，料年底見7.15算，明年底為7.05算。不過，該行亦提醒關稅及內地政策仍存在不明朗因素。截至收市，滬指報3，387點，漲7.09點或0.21%；深指報10，294點，漲45.05點或0.44%；創業板指報2，065點，漲16.93點或0.83%。全日共成交11，735億元，全市場1，615股上漲，3，604股下跌，171股平收。



北證50指數屢創歷史新高，周三續拉升0.39%，報1，479點。年初至今，北證50累計漲幅已達42.59%，大幅跑贏其他主要指數。銀河證券分析，今年以來，具備成長屬性的北交所企業持續受到資金關注，已經成為主題資金布局的重要方向，北交所正逐漸顯現出獨特的投資吸引力，尤其是在政策引導下湧現出的專精特新“小巨人”企業，憑借技術壁壘和成長性，有望在未來科技周期中脫穎而出。



金價回升 貴金屬股升近5%



國際金價回升，COMEX黃金、倫敦現貨黃金一度雙雙突破3，300美元／盎司，內地金店金飾價格亦再次升穿每克千元人民幣關口。受上述消息刺激，A股貴金屬股以近5%的升幅領漲兩市，西部黃金漲停，四川黃金漲超6%，赤峰黃金、山金國際漲超5%，山東黃金漲超4%，中金黃金漲超3%。珠寶首飾股亦以3%的升幅緊隨其後。此外，電池、煤炭股漲超2%，生物製品、航空機場、醫藥商業、銀行、汽車股漲超1%。