富權：是“口誤”還是確有其事？

中評社香港5月22日電／澳門新華澳報22日發表富權文章：是“口誤”還是確有其事？以下為文章內容。



民進黨及其側翼團體發起的“大罷免”，在部分人的眼中似乎是“勝券在握”，因而有某些民進黨人忘乎所以，口出狂言。有聲稱將能罷掉十席以上的國民黨“立委”，民進黨透過“立委”補選將能實行“立法院”議席過半的；更有說是將會更進一步，透過進行“立法院”正副院長改選，再次實行民進黨完全執政的。當然，也有民進黨黨公職得意忘形，透露了民進黨高層以至是賴清德操控“大罷免”的內幕。這不，繼民進黨新北市議員卓冠廷月前公開透露“賴清德親自下令罷免三十五席國民黨『立委』全都要過”之後，民進黨台北市議員洪健益前日又透露，賴清德經常與跟罷免領銜人開會，再次掀起軒然大波。



洪健益是於五月二十日賴清德上台一周年當日，在上政論節目《新聞面對面》時透露，賴清德常和罷免領銜人們開會，不過賴清德只是坐在那裡聽與會者講話，而聯電前董事長曹興誠就當面告訴賴清德，哪個人沒有幫忙收連署書、收的份數不夠多。



洪健益在政論節目中，似乎是有意為賴清德開解，指出這些人把壓力全部給到黨主席賴清德，但民進黨永遠以來最多的支持者也是百分之三十幾，要鞏固支持者沒錯，但是現在也不能放下不顧這些罷免團體、中間團體、年輕選票不顧，所以還是要維持民進黨的態度，原則上當家不鬧事、不介入，但大家講得都有聽。



洪健益還指出，也之所以這樣，賴清德才告訴黨內要有連署書KPI，後面國民黨不是接著走嗎？也是一樣用KPI的方式，只是國民黨落實的方式跟民進黨的不一樣。

