港大成立生物醫學工程學院　新學年收生

港大期望新学院能助力香港成为国际教育枢纽。（大公报） 中評社香港5月22日電／﻿大公報報導，香港大學於今年3月19日正式成立生物醫學工程學院，將於2025／26學年收生。新學院將負責旗艦課程工學學士（生物醫學工程），未來還會因應最新醫療科技應用的發展，開辦其他學士學位及研究生課程。港大期望跨學科合作推動研究，助力香港成為國際教育樞紐。



培育跨領域研究人才



港大昨日（21日）表示，生物醫學工程學院由李嘉誠醫學院、牙醫學院、工程學院及理學院共同支持。港大校長張翔表示，新學院是港大推動跨學科創新的里程碑，整合牙醫、工程、醫學及科學領域優勢，不僅推動尖端研究與人才培育，更呼應國家發展策略，強化香港作為國際教育樞紐的地位。



生物醫學工程學院暫任院長Michael Häusser指出，生物醫學工程學院的成立，進一步彰顯港大在推動醫療科技與創新方面的堅定承諾，積極推動醫學與工程的跨領域研究，課程設計融合人工智能、工程學、生命科學及臨床應用，培育學生具備變革醫療保健的能力。而學院亦會以全球視野推動醫療科技創新。



學院亦將提供集研究及創新的跨學科研究平台，加速生物醫學與工程技術的突破，並為學生開拓升學銜接、職前實習及就業管道，培養引領醫療科技發展的專業人才。



工學學士（生物醫學工程）課程主任謝堅文期望，學院能夠成為全球首要的樞紐，匯聚世界頂尖的生物醫學工程技術與臨床醫學洞察力，重新定義醫療保健的未來。