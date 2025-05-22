中國—印尼可持續發展對話會在雅加達舉辦

中評社北京5月22日電／據人民日報海外版報導，近日，由中國外文局、國家能源集團、印度尼西亞國家電力公司聯合主辦的“紅樹林的新生”中國—印尼可持續發展交流對話會在雅加達舉辦，來自中國、印尼、柬埔寨、馬來西亞等國的政府代表、專家學者及企業負責人等百餘位嘉賓與會，共同探討紅樹林生態保護與可持續發展路徑。



中國外文局總編輯高岸明表示，紅樹林作為全球重要生態屏障，其價值關乎人類福祉。近年來中國積極推進紅樹林保護修復，成為少數紅樹林面積淨增的國家之一。今年恰逢中印尼建交75周年，本次對話會是落實兩國元首共識、深化共建“一帶一路”綠色合作之舉。



中國駐印尼使館文化參贊王思平指出，在共建“一帶一路”倡議與綠色發展理念的雙重推動下，在印尼的中國企業日益承擔起生態責任和可持續發展義務。中國駐印尼使館將持續支持兩國在紅樹林及生態環境保護領域的合作，為增強區域生物多樣性、提升碳匯能力及應對全球氣候變化貢獻力量。



印尼環境部高級環境教育專家琳達—克裡斯納瓦蒂強調，很多人沒有意識到保護紅樹林的重要性。紅樹林不是負擔，是對未來的投資，希望兩國能夠通過保護紅樹林合作幫助人民獲得更多益處。



柬埔寨環境部海岸線與海洋保護司副司長、自然保護區專員米斯·里特表示，通過聯合研究、政策交流與能力建設來加速紅樹林恢復，不僅有益於中印尼兩國，更將惠及全球南方。



會上，中外專家圍繞紅樹林保護展開專題演講和圓桌對話，圍繞“保護紅樹林，守護藍色家園”主題展開熱議。活動尾聲，中印尼青年代表共同發布《“涵養地球之肺，守護海上長城”紅樹林保護雅加達倡議》，呼籲堅持人與自然和諧共生，推動綠色轉型，創新國際合作機制，並加強紅樹林保護人才交流與國際志願者網絡建設。