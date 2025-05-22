“雪龍2”號首訪泰國　深化中泰極地合作

中評社北京5月22日電／據新華社報導，今年是中泰建交50周年。在歷經6個多月的南極科學考察後，中國極地科考破冰船“雪龍2”號於19日首次到訪泰國，進行為期5天的友好訪問與開放交流。



本次訪問以歡迎儀式、開放日、學術會議、科普展覽與文化交流為核心，開展了一系列形式多樣、內容豐富的交流活動。歡迎儀式上，泰國公主詩琳通來到現場並致辭，對“雪龍2”號的到訪表示歡迎。中國自然資源部副部長、國家海洋局局長孫書賢應邀出席並講話。



訪泰期間，“雪龍2”號於20日至22日向公眾開放參觀。通過全面展示中國極地科考成果以及參與國際極地治理的貢獻，開放日活動共吸引來自學校、博物館、科研院所等的千餘名泰國民眾登船參觀。



中國與泰國在極地科學研究領域保持長期穩固的合作關係。2016年，中國極地研究中心（中國極地研究所）與泰國國家科技發展局、朱拉隆功大學等5家機構簽署了《極地科研合作諒解備忘錄》。該協議實施以來，已有15名泰國科研人員參與中國南極科考，雙方建立了持續穩定的合作機制。



此次訪問增強了泰國社會各界對中國極地考察事業的認識和理解，充分展現了中國在全球極地事務中倡導開放合作、支持相關國家參與南極事務、積極踐行《南極條約》宗旨和精神的立場。