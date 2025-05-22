港鐵擴鐵路網　未來十年投資逾千億

港鐵昨日舉行股東周年大會，預告未來十年將投資逾千億元，推展多個新鐵路項目。（大公報） 中評社香港5月22日電／﻿大公報報導，港鐵昨日舉行股東周年大會，預告未來十年將投資逾1000億元推展多個新鐵路項目，包括北環線、東湧線延線、屯馬線洪水橋站等。



港鐵主席歐陽伯權形容，港鐵正進入“很刺激”的增長期，投資逾1000億元擴展鐵路網絡，是對香港未來投下信心一票，港鐵會繼續分析不同財務安排，做好融資等工作，審慎理財。



港鐵主席歐陽伯權、行政總裁金澤培昨日在大會前見傳媒。歐陽伯權表示，港鐵去年總乘客量達到19億人次，接近疫情前水平，高鐵客量突破2600萬人次，列車班次準時率維持99.9%水平。



港鐵進入“很刺激”增長期



歐陽伯權表示，港鐵正進入“很刺激”的增長期，正全力興建東湧線延線、屯門南延線、屯馬線洪水橋站等多個新項目，而北環線主線方案上月已獲批准，主線前期工程已有序開展。鐵路未來將投資逾1000億元擴展鐵路網絡，近五年亦需投放超過650億元提升鐵路保養，他形容是對香港未來投下信心一票。



港鐵早前提出調整機場快線票價，整體加幅為9.4%，預計6月生效。歐陽伯權表示，機場快線加價是八年來首次，建議加幅低於期內通脹水平，加上機場快線已運作多年，也有約20億元的項目需要更新，希望市民接受加價。



金澤培表示，面對疫情後新常態，港鐵在多元化業務策略上適度靈活調節，確保業務平穩發展，並透過應用創新科技，提升競爭力。他又指，港鐵未來會繼續投放資源於維修及更新資產，並會打造智慧鐵路，提升效率，會為未來新鐵路項目發展做好準備。



董事局認真研究開源建議



港鐵去年純利157.72億元，按年大增1.03倍，但同時要面對未來10年高達1650億元的投資高峰期，如何開源成為焦點。在股東周年大會上，有股東建議港鐵與不同IP合作，並認為港鐵有潛質做到“無處不IP”。



歐陽伯權回應稱，董事局曾多番討論如何善用港鐵網絡優勢，明白不能墨守成規，董事局會認真研究相關建議，但強調“當你開到太闊，會失去專注”。



對於有股東關注港鐵資產是否老化，維修方面有否出問題，歐陽伯權表示，港鐵已不斷更新及提升資產，包括2023至2028年斥資650億元更新及保養資產。



港鐵東鐵線於今年3月和4月先後發生工程車故障，鐵路服務受阻。歐陽伯權昨日向受影響市民致歉，並宣布會展開獨立調查，邀請獨立專家檢視工程車運作，提出改善建議，避免再發生類似事件。五一黃金周期間，落馬洲站網絡擠塞，他就事件引致旅客不便致歉，強調已經與網絡商聯絡，即時加大網絡流量。