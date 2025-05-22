“金穹”恐成“金窮”　美將重蹈覆轍

中評社北京5月22日電／據大公報報導，美國總統特朗普上任後，宣稱美國“黃金時代由此開始”。果不其然，他宣布了一個充滿“土豪”味的“金穹”計劃，投入最少1750億美元。特朗普在日前的記者會上自豪地稱，攔截率可達到100%。原本名為“鐵穹”的計劃改了一個名，似乎就能改變性質。但可惜的是，就如同特朗普“不靠譜”的性格一樣，這樣的導彈攔截系統不僅不可能實現，反而會成為拖垮美元的“金窮”計劃，重蹈40年前的“星球大戰”計劃的失敗覆轍。



為什麼說“金穹”計劃是特朗普畫下的一張“大餅”？



第一，技術上的“不可能任務”。“金穹”導彈防禦系統不同於以色列的“鐵穹”系統，後者屬中末端防禦，其防禦的範圍面積、目標導彈的體系、攔截系統的複雜性等，都是截然不同的。要建成這樣一套前所未有的系統，在技術上存在極大的不確定性。



美軍現有的飛彈攔截系統，如美國本土的陸基中段防禦系統（GMD）和神盾屬於“中段防禦”，薩德和愛國者屬於末段防禦。但彈道導彈與太空火箭都具備龐大的助推段，於末段以重力加速度達到數十馬赫高速攻擊敵方目標。要攔截一枚如此高速的導彈本身難度就極大，更別說一旦數十枚導彈同時進攻。例如俄羅斯“先鋒”高超音速導彈具備變軌能力，現有攔截技術難以有效追蹤。



另一方面，“金穹”將依賴於逾百顆軍事衛星，且不說這些衛星能否實現精準制控的作用，更何況目前多個國家早已裝備可摧毀衛星的太空武器，可以先發制人。也就是說，在世界主要大國之間軍事技術差距越來越小的情況下，甚至在一些領域美方處於落後的情況下，要想確保“100%攔截有效”，無異於異想天開。