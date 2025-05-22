教育局：中小學營辦津貼減一成

中評社北京5月22日電／據大公報報導，教育局日前（20日）與辦學團體代表會面，披露由下學年起，繼取消2500元學生津貼後，將計劃從9月的新學年起削減公營中小學撥款，其中“擴大／營辦津貼”總津貼額不再按通脹調整，總撥款額下調10%；全方位學習津貼、姐妹學校津貼、“有特殊學習需要非華語學生支援津貼”亦會調整；至於直資學校的資助額，將會削減約2%。



教聯會主席黃錦良對此表示理解，並期望教育局能夠盡快公布細節以釋除學界疑慮，專注學與教的工作。



全方位津貼改按人數計算



據瞭解，全方位學習津貼將改為按學生人數計算，小學津貼額為每人1100元，中學津貼額為每人1500元。“有特殊學習需要非華語學生支援津貼”的門檻將會提升，現時取錄1至9名相關學生，學校即可獲派106，769元津貼額。消息指，下學年起改為需至少取錄6至9名相關學生才可獲發津貼。



教育局副局長施俊輝昨日約見學界代表，公布有關措施。教育局在會上表示已成立專責小組，未來可能以整筆撥款的形式發放，讓學校按需要和優次緩急使用。教育局亦建議，學校根據校本情況及實際需要，靈活運用津貼，有需要時運用盈餘應付不同開支。



教聯會盼讓學校靈活運用津貼



另外，教育局亦計劃調整“中學學位分配辦法”的中一班數上限，現時開辦4班或以上中一的學校，如符合條件，可向教育局申請於來年以5班或以上參加中一派位。消息又指，中學“點人數”機制會有更改，由現時只計中一、中四級，改為每級點算。