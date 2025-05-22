跨境鐵路采內地建造方式　省20%成本

中評社北京5月22日電／據大公報報導，政府致力發展北部都會區，並推動多項運輸基建，包括跨境鐵路項目。運輸及物流局局長陳美寶昨日表示，跨境鐵路項目如使用內地建造方式、設備，對成本控制有裨益，預計可減低約20%成本。



政府致力發展北部都會區，實政圓桌立法會議員田北辰昨日在立法會會議上提問，關注政府會否採用公私營合作模式推展北都的鐵路項目。



陳美寶回應表示，目前鐵路項目主要以“鐵路”加“物業”模式推展，亦行之有效，但政府不排除透過其他方式，為新鐵路項目提供財政支持。隨著北都相關項目及其他民生基建工程陸續展開，政府將相應擴大債券發行規模，但會確保整體債券發行計劃的穩健性及公共財政的可持續性。



研究使用內地班底



她指出，為提速提效發展各鐵路項目，政府會繼續透過政策及技術的“雙創新”，優化及精簡程序，以節省工程時間及人手，在符合本地情況及現行法律框架的前提下，政府正積極探討便利跨境鐵路項目，善用內地方式及能力去建造；同時在推展獨立的新鐵路項目或運輸系統時，會考慮引入新的推展單位，一方面可減輕港鐵壓力，同時可由新單位引入新技術及帶來更多融資渠道的可行性。



田北辰追問會否運用內地勞工，以節省興建成本及加快項目進程。陳美寶表示，建造跨境鐵路如使用內地建造方式、設備，預計可減低約20%成本。至於可否使用內地勞工建設跨境鐵路，她表示要考慮跨境鐵路的特質，希望可在適合內地勞工的工作環境，積極研究使用內地班底。



選委界立法會議員陳紹雄指出，港深兩地在鐵路標準上有差異，他關注推展鐵路項目會否考慮訂立粵港澳大灣區標準。陳美寶指出，國家在鐵路方面有國際領先的建造能力，跨境鐵路有契機善用內地建造方式及施工能力，而香港鐵路標準亦可以與時並進。現行法例有空間及彈性，允許以跨境鐵路作為試點，采納國家建造鐵路標準，局方會以維護安全為原則審批。特區政府亦希望由香港帶領建立灣區標準。