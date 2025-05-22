美國零售巨頭沃爾瑪計劃裁員約1500人

中評社北京5月22日電／據央視新聞報導，當地時間5月21日，央視記者獲悉，知情人士稱，美國零售巨頭沃爾瑪公司計劃裁員約1500人，作為其重組計劃的一部分，以降低開支。



據悉，沃爾瑪在美國擁有約160萬名員工，在全球擁有約210萬名員工。



該公司上周表示，由於美國關稅政策對其供應鏈造成衝擊，沃爾瑪將在5月底前提高部分產品的價格。美國總統特朗普隨後發文，抨擊沃爾瑪公司將商品漲價歸咎於關稅，稱該公司應該承擔關稅政策所帶來的額外成本。