【
大
中
小
】 【
打 印
】
美國零售巨頭沃爾瑪計劃裁員約1500人
http://www.CRNTT.com
2025-05-22 12:21:18
中評社北京5月22日電／據央視新聞報導，當地時間5月21日，央視記者獲悉，知情人士稱，美國零售巨頭沃爾瑪公司計劃裁員約1500人，作為其重組計劃的一部分，以降低開支。
據悉，沃爾瑪在美國擁有約160萬名員工，在全球擁有約210萬名員工。
該公司上周表示，由於美國關稅政策對其供應鏈造成衝擊，沃爾瑪將在5月底前提高部分產品的價格。美國總統特朗普隨後發文，抨擊沃爾瑪公司將商品漲價歸咎於關稅，稱該公司應該承擔關稅政策所帶來的額外成本。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
美消費者信心低迷 經濟負效應持續顯現
(2025-05-20 10:59:02)
特朗普促沃爾瑪自行消化關稅成本 不要加價
(2025-05-18 16:21:37)
網評：如何應對泡沫經濟危機？
(2025-05-13 17:44:28)
關稅成本高 美鞋企無奈私有化
(2025-05-13 10:56:00)
美國關稅令本國小企業愈發絕望
(2025-05-07 17:24:26)
美國3月貿易逆差巨大 農產品出口嚴重下滑
(2025-05-07 11:10:39)
美國股市、匯市及國際油價5日均下跌
(2025-05-07 11:06:41)
“讓製造業回歸”，還是讓衰退回歸？
(2025-05-04 12:10:29)
美國消費者信心指數跌至近年最低水平
(2025-04-30 13:51:23)
關稅戰給美國帶來的“反噬之痛”剛剛開始
(2025-04-25 14:31:15)