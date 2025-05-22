12州上告白宮　能讓“關稅墻”破防嗎？

中評社北京5月22日電／據央視新聞報導，美國12個州組成聯盟於4月23日共同起訴特朗普政府，指控其關稅政策違法。當地時間5月21日，美國國際貿易法院開庭審理此案，這次的聯合訴訟有幾成勝算，對白宮及美國貿易政策會帶來多大的影響？



中國現代國際關係研究院宏觀經濟與戰略研究所副所長 魏亮：這些訴訟實際上對特朗普政府現行政策產生了極大的衝擊。從體量上看，參與訴訟的12個州2024年的經濟產出加起來占到了美國國內生產總值的30%。要是再算上之前加州對特朗普政府發起的訴訟，這些反對力量所代表的經濟產出能占到美國GDP的40%左右，如此龐大的體量，無疑形成了極為強大的壓力。



12州訴訟目的在於挑起國會與政府矛盾



中國現代國際關係研究院宏觀經濟與戰略研究所副所長 魏亮：從訴訟聚焦點來看，他們將矛頭指向了美國的《國際緊急經濟權力法》。從美國國會當時的立法原意來講，該法旨在限制美國總統隨意加征關稅的行為。然而如今，特朗普政府明顯違背了這一立法原理。由此可見，他們抓住的訴訟要點是精準的。



中國現代國際關係研究院宏觀經濟與戰略研究所副所長 魏亮：再者，從訴訟目的來看，他們此舉實際上是為了挑起美國國會與行政分支，也就是特朗普政府之間的矛盾。核心爭議在於，貿易權以及對外開展所謂貿易摩擦的權利究竟歸屬於誰。不管這件事最終對錯如何，至少目前來看，他們已經成功挑起了國會和政府之間的鬥爭，在一定程度上達成了自己的目的。