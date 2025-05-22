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日本最新民調：石破茂內閣支持率跌至兩成
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2025-05-22 16:45:20
中評社香港5月22日電／日本最新民意調查顯示，首相石破茂內閣的支持率大約是20.9%，較上月下跌2.2個百分點，是去年10月石破茂內閣組建以來，在這項民調的最低支持率。
香港電台報導，調查由時事通信社在本月16日至19日進行。至於石破茂內閣的不支持率約52.9%，較上月上升1.7個百分點。
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