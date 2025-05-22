小馬可斯籲菲律賓內閣部長辭職　以助改革政府

中評社香港5月22日電／菲律賓總統府新聞辦公室發聲明表示，總統小馬可斯已要求全體內閣部長辭職，以助他徹底改革政府，更好地滿足公眾期望。



據香港電台報導，聲明說今次人事調整旨在為小馬可斯提供空間，評估各部門表現並確定誰人將繼續履職，強調與官員個性無關，而是關乎表現、協調及迫切性，已達標並將繼續達標的人，將會受到認可，但不能自滿，形容“舒適圈”的時代已經結束。



當地傳媒分析，小馬可斯政府今次做法是為了應對他所在的陣營，在之前中期選舉的表現不及預期，他早前已表示選舉結果表明，民眾對政府感到失望。