中國瀕危物種綠孔雀野化放歸試驗取得重要進展

中評社香港5月22日電／近日，位於雲南省大理州的巍山青華綠孔雀省級自然保護區管護員監測發現，參與野化放歸試驗的綠孔雀成功自然孵化出4只雛鳥，這是人工繁育的綠孔雀在模擬野外環境中首次實現自然繁殖，標誌著我國一級重點保護野生動物綠孔雀野化放歸試驗取得重要進展。



新華社報導，中國科學院昆明動物研究所副研究員吳飛介紹，全球共有3種孔雀，綠孔雀、藍孔雀和剛果孔雀。其中，綠孔雀是我國唯一的本土原生孔雀，在世界自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄中評級為“瀕危”，滅絕風險遠大於大熊貓。目前，綠孔雀在我國境內僅雲南有分布，雲南省林業和草原局最新監測數據顯示，該物種野外種群數量為850只左右。



綠孔雀人工繁育領域也取得了突破性進展。“2024年，我們成功繁育了綠孔雀48只，孵化率從三年前的15%提升至73.85%。”雲南森林自然中心野生動植物救護繁育科負責人陸琳說，截至5月22日，2025年已產的68枚蛋中已有12只出殼，接下來小孔雀將陸續出殼，整個孵化期將在兩個月內完成。



近年來，雲南持續加大極度瀕危物種“一種一策”保護，加速推動綠孔雀人工繁育和野化放歸技術攻關。2022年7月起，巍山青華綠孔雀省級自然保護區聯合中國科學院昆明動物研究所、雲南森林自然中心建立“綠孔雀野化放歸試驗基地”，開展科學野化訓練。目前有11只綠孔雀正在基地適應野外環境。



“人工繁育的綠孔雀在模擬野生環境的基地中學習覓食、躲避天敵和繁衍等野外生存本領，最終都需要回歸自然，幫助野生種群復壯。”保護區管護局科研所所長楊家偉說，自然孵化的雛鳥更能適應野外環境，提升野化放歸成功率，為自然放歸打下基礎。



楊家偉說，下一步基地將按照野化放歸規程，對綠孔雀野外生存能力進行評估，達到放歸條件後，安裝跟蹤器放歸野外，並持續開展科研監測，為我國綠孔雀野化放歸積累經驗、提供技術支撐。