摩通CEO：美國面臨滯脹　聯儲局觀望正確

中評社香港5月22日電／摩根大通銀行（JPM－US）執行長傑米戴蒙警告，由於地緣政治、赤字和價格壓力帶來的巨大風險，美國經濟可能陷入停滯性通膨。



钜亨網報導，他在上海舉行的全球中國峰會上接受時表示：“我不認為我們處於最佳狀態。”他表示，風險包括巨額赤字、通膨因素和地緣政治風險，並補充說，聯儲局在做決定之前採取觀望態度是正確的。



在經濟情勢穩健、政府政策變化（如關稅）及其對經濟的潛在影響存在不確定性的情況下，聯儲局官員今年維持利率穩定。政策制定者本月稍早表示，他們認為通膨和失業率上升的風險正在增加。



本月稍早，美中雙方同意在接下來的90天內大幅降低關稅，以便就一項新協議展開談判，預料這將是一場艱難的談判過程。



分析師與投資人預期，特朗普對中國施加的關稅在90天停火期結束後，很可能仍會維持在預期將大幅抑制中國出口的水準。



“我不認為美國政府想要斷開中國，”戴蒙說。“我希望他們能有第二輪、第三輪甚至第四輪的談判，希望最終能有個好的結果。”



特朗普混亂的關稅政策宣佈以及縮減或關閉政府機構的舉措，引發了對貿易、通膨、失業及潛在經濟衰退的擔憂。銀行高層表示，企業正暫停擴張計劃，包括華爾街交易員主導的高利潤併購案。



戴蒙還補充表示，美國必須“解決赤字問題”，他也理解為何投資者可能正在減少持有美元資產。



週三（21日）晚間，眾議院共和黨領袖發布了新版特朗普大規模稅收與支出法案，內容包括提高州與地方稅的扣抵上限，以及其他變動，目的是爭取立場分歧的共和黨派系支持該法案。



美國國債在週三繼續近期的拋售潮，長期債券受創最深，而一場20年期國債的拍賣反應相對冷淡。這波拋售一度將30年期國債的殖利率推高13個基點，接近5.10%，創下自2023年以來的最高水準。



“我不擔心美元的短期波動，”戴蒙說。“但我確實理解為什麼人們可能會減少持有美元資產。”