美專家反駁“中國大陸經濟弱就會打台灣”說

美中關係全國委員會邀請三位公共知識分子研討美中關係現狀與未來 NCUSCR視頻 中評社華盛頓5月22日電（記者 余東暉）對於所謂“如果中國大陸經濟太弱，就可能攻打台灣以轉移注意力”的論調，美國專家並不認同，認為這是一種迷思--首先，中國經濟的弱點被誇大了，中國經濟相當穩定；其次，中國面對內部挑戰與對外好戰之間並無關聯，中國社會對挑戰帶來壓力的容忍度很大。



美中關係全國委員會（NCUSCR）20日傍晚舉行“開辟新的前進道路：引領美中關係的未來”研討會，邀請該會“公共知識分子項目”的3位成員談美中關係的現在與未來。特朗普發動“關稅戰”下的美中關係何去何從成為重點議題。



華盛頓有一種論調：中國經濟現在很弱，正是美國逼中國就範的好時機；華盛頓還有另外一個論調：不能讓中國經濟太弱，否則就可能促使北京以進攻台灣來轉移注意力。



戰略咨詢公司“策偉中國”(Trivium)創始人卜安德（Andrew Polk）對此並不苟同。他表示，中國經濟確有結構性問題，尤其是房地產市場的調整需要很長時間，但是中國正在處理這些問題，中國經濟仍在經歷相當讓人印象深刻的正增長。如果以周期來看，中國經濟還是相當穩定的。面對“貿易戰”，近期中國人消費信心反而在改善；中國對美出口明顯下降，但是對其他地區的出口正在增加。